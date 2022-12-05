Falçatalı komşu dehşeti: 1'i ağır 3 yaralı

İHA

İzmir'de, komşular arasında çıkan falçatalı ve sopalı kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay, Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Kocatepe Sokak'ta dün meydana geldi. İddiaya göre, G.Y. ve eşi U.Y., daha önceden de aralarında husumet olduğu öne sürülen üst komşuları P.E. (36) ve H.E. (50) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından G.Y. ve U.Y., falçata ve beyzbol sopası ile komşularına saldırdı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri, yaralılar H.E., P.E., ve diğer ev sahibi N.B.'yi ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Boğazından ve göğsünden yaralanan H.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"SÜREKLİ MÜVEKKİLLERİMİ TAHRİK EDİYORDU" Olayla ilgili açıklama yapan yaralıların avukatı, "Daha önceden de aralarında husumet vardı. G.Y. ve U.Y. sürekli müvekkillerimi tahrik ediyordu. 'Sizi burada barındırmayıp öldüreceğiz' diye tehditler savruluyordu. Dün akşam gerçekleşen olayda üst kattaki mağdurların misafirleri geldiği anda alt komşuları rahatsız olduklarını belirterek sözlü tartışma başlattılar. Ardından G.Y., elinde bulundurduğu falçata ile 3 müvekkilimizi yaraladı. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız" dedi. Kavgaya karışan 11 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.