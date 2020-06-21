Galatasaray'da Radamel Falcao şoku yaşanıyor. Kolombiyalı golcü, sarı-kırmızılı takımın Gaziantep FK'yı konuk ettiği maçın 74. dakikasında kendini yere bıraktı. Arka baldırından sakatlık yaşayan Falcao oyuna devam edemedi. Yıldız santrforun yerine oyuna Jesse Sekidika dahil oldu.

Sarı-kırmızılılar önümüzdeki hafta Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.