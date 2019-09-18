Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda 0-0 berabere kalırken Radamel Falcao açıklamalarda bulundu. Kolombiyalı oyuncu, "Elimizden geldiği kadar kendi oyun anlayışımızı sahaya koymaya çalıştık. Gol pozisyonları da yakaladık. 3 puan için iyi şanslar ürettik. Şampiyonlar Ligi'nde her puan çok değerli. Bence grubun ilk maçında deplasmanda 1 puan kötü değil. Çok büyük takımlarla oynayacağız. Ancak, biz de çok büyük bir takımız ve evimizde iki maç oynayacağız. O zamana kadar iyi çalışmamız gerekiyor. O iki maça kadar maksimum performans göstermemiz gerekiyor. Bu maçlardan maksimum puanı çıkarmak istiyoruz. Transfer döneminin sonunda yeni oyuncular katıldı aramıza. Hem takımın bana, hem benim takıma alışmam açısından zamana ihtiyaç var. Ama daha iyi olacağız. Ben de her geçen gün fizik olarak kendimi iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.