Galatasaray’da teknik heyet, Falcao'yu bekliyor. Kolombiyalı yıldız, sakatlığı nedeniyle son 3 maçta görev yapamadı. TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray kariyerinde sakatlıklarla uğraşan Falcao’nun kaçırdığı maç sayısı, forma giydiği maçlara yaklaştı.

Sarı kırmızılılarla 29 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 26 karşılaşmada ise takımını yalnız bıraktı. Lige iyi bir başlangıç yapan Falcao, sakatlandığı döneme kadar 6 maçta 5 gollük performans sergiledi. Yıldız futbolcu, Galatasaray kariyerinde ise ligde toplam 16 gole imza atarken, 3 de asist yaptı.

Falcao’nun yokluğunda, Mbaye Diagne ise bekleneni veremedi. Senegalli futbolcunun ligdeki performansı, teknik heyeti memnun etmedi. 8 maçta şans bulan 29 yaşındaki futbolcu, tek golünü penaltıdan Hes Kablo Kayserispor’a attı. Forvet alternatifi Babel’in katkısı ise daha fazla oldu. Hollandalı futbolcu, bu sezon 1 gol ve 2 asist yapmayı başardı.