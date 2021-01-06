Galatasaray Kulübü, Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan maçta sakatlanan Falcao'nun sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Falcao'nun sağ üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edildiği belirtildi.

Futbolcunun tedavisine başlandığı kaydedildi.