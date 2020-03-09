Galatasaray'da son haftalarda ortaya koyduğu performansla dikkati çeken Radamel Falcao, Kolombiya Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

Milli takım teknik direktörü Carlos Queiroz, sarı-kırmızılı takımda forma giydiği son 7 maçta 8 kez rakip fileleri havalandıran 34 yaşındaki Falcao'yu 34 kişilik aday kadroya çağırdı.

Kolombiya, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 27 Mart'ta sahasında Venezuela, 31 Mart'ta ise deplasmanda Şili ile karşılaşacak.