Galatasaray taraftar\u0131 \u201cb\u00fcy\u00fck golc\u00fc\u201d Falcao\u2019yu izlemek i\u00e7in trib\u00fcnleri doldurdu. Beklenti b\u00fcy\u00fckt\u00fc. Kolombiyal\u0131 oyuncu Ta\u00e7s\u0131z Kral Metin Oktay\u2019\u0131n an\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bir g\u00fcnde, gol\u00fcn\u00fc atarak selam verdi Sar\u0131- K\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lara\u2026 \u00d6ncelikle belirtelim ki, Galatasaray\u2019\u0131n tak\u0131m olarak haz\u0131r olmad\u0131\u011f\u0131 ortada. Yeni kat\u0131lan oyuncularla birlikte farkl\u0131 bir organizasyon i\u00e7inde olan Sar\u0131-K\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar\u0131n aray\u0131\u015f i\u00e7inde oldu\u011fu bir ger\u00e7ek. \u00d6zellikle orta alanda sorun var. Yeni transfer Lemina fizik olarak \u00e7ok g\u00fc\u00e7s\u00fczd\u00fc. \u0130lk yar\u0131y\u0131 bile tamamlayamad\u0131. \u0130lk resmi ma\u00e7\u0131n\u0131 oynayan Falcao, golc\u00fc \u00f6zelli\u011fi olan bir oyuncu olarak dikkat \u00e7ekti. Bulu\u015ftu\u011fu toplarla neler yapaca\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6sterdi. Att\u0131\u011f\u0131 gol biraz da \u015fans\u0131n yard\u0131m etmesiyle birlikte a\u011flara gitti. Kas\u0131mpa\u015fa savunmas\u0131na \u00e7arpan \u015fut kalecinin ters k\u00f6\u015feye gitmesine neden oldu\u2026 Di\u011fer bir anlamda, \u015fans golc\u00fcn\u00fcn yan\u0131ndayd\u0131\u2026 Sonu\u00e7 olarak, Galatasaray sahas\u0131nda yine yenilmeme serisini s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc. Ald\u0131\u011f\u0131 3 puanla \u015eampiyonlar Ligi ma\u00e7\u0131 \u00f6ncesi b\u00fcy\u00fck moral kazand\u0131. Seri ve Andone\u2019nin tak\u0131ma kat\u0131l\u0131m\u0131 ile istenilen performans sa\u011flanabilir. En \u00f6nemli sorun, orta sahan\u0131n nas\u0131l \u015fekillenece\u011fi\u2026 Tak\u0131m\u0131n en \u00f6nemli adam\u0131 Feghouli, istenilen d\u00fczeyde de\u011fildi. Zaman zaman Mariano ile sa\u011f kanad\u0131 iyi kulland\u0131lar. \u0130kinci yar\u0131 yorgunluk g\u00f6zlendi. Kas\u0131mpa\u015fa savunmas\u0131n\u0131 a\u015fmakta zorland\u0131lar. Gol d\u0131\u015f\u0131nda ak\u0131lda kalan \u00f6nemli bir pozisyon yoktu. Yeterli bask\u0131y\u0131 kuramad\u0131lar. Oyunu \u00e7ok geni\u015f alanda oynayan Kas\u0131mpa\u015fa\u2019n\u0131n bu takti\u011fi Sar\u0131-K\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 oyuncular\u0131 yordu. \u00c7ok fazla geriye ko\u015ftular. Fatih Terim ile Hasan \u015ea\u015f ve \u00dcmit Davala cezalar\u0131 nedeniyle kul\u00fcbede de\u011fillerdi. Emre Mor\u2019un olmay\u0131\u015f\u0131 da \u00f6nemli bir eksiklikti. Yorulan Babel\u2019in yerine oyunu girdi\u011finde tak\u0131m\u0131 ileriye daha rahat ta\u015f\u0131yaca\u011f\u0131 ortada\u2026 Galatasaray, \u00e7ok iyi oynamad\u0131\u011f\u0131 bir ma\u00e7\u0131 3 puanla kapatt\u0131. Geni\u015f bir kadroya sahipler. Fatih Terim i\u00e7in \u015fikayet edilecek bir durum yok gibi. Bu kadrodan daha iyi bir futbol beklemek taraftar\u0131n hakk\u0131\u2026 KASIMPA\u015eA KAYBETT\u0130\u011e\u0130NE \u00dcZ\u00dcLMES\u0130N Uzun s\u00fcredir galibiyet alamayan Kas\u0131mpa\u015fa, zor bir ma\u00e7a \u00e7\u0131kt\u0131. Falcao\u2019lu bir tak\u0131ma kar\u015f\u0131 \u015fans\u0131n\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131 \u00f6ne s\u00fcr\u00fcl\u00fcyordu. Ma\u00e7 \u00f6ncesi t\u00fcm yorumlar bu y\u00f6ndeydi. Hatta, farkl\u0131 bir skor beklentisinde olanlar bile vard\u0131\u2026 Ancak, beklenilen aksine oyunda pes etmeyen bir tak\u0131m vard\u0131 sahada. Yedikleri gol tamamen bir \u015fanss\u0131zl\u0131kt\u0131. Ben Youssef\u2019in aya\u011f\u0131na \u00e7arpan topun a\u011flara gitmesi tak\u0131m\u0131n moralini bozdu do\u011fal olarak. Ancak, bu pozisyon d\u0131\u015f\u0131nda ciddi bir a\u00e7\u0131k vermediler. Savunma disiplinli ve hatas\u0131z oynad\u0131. Kar\u015f\u0131lar\u0131nda \u00e7ok g\u00fc\u00e7l\u00fc oyuncular vard\u0131. \u00dcstelik stad\u0131 dolduran seyirci ev sahibi ad\u0131na b\u00fcy\u00fck avantajd\u0131\u2026 Buna ra\u011fmen, \u00f6zellikle ikinci yar\u0131 oyuna ortak oldular. Rakip ceza sahas\u0131na girdiler. Tehlike yaratt\u0131lar. Tek sorun son vuru\u015flar\u0131 yapamay\u0131\u015flar\u0131 oldu. Quaresma \u00e7ok klas bir oyuncu. Tart\u0131\u015f\u0131lmaz. Topu aya\u011f\u0131na ald\u0131\u011f\u0131nda neler yapaca\u011f\u0131 ortada. Yan\u0131n da onu anlayacak bir oyuncu olsa farkl\u0131 i\u015fler ortaya \u00e7\u0131kar. \u015euras\u0131 da bir ger\u00e7ek ki, Kas\u0131mpa\u015fa orta alan\u0131 eksik oyuncular nedeniyle ideal kadrodan yoksun. Pavelka, Sadiku, Koita ve Yusuf yoktu. Bu oyuncular\u0131n tak\u0131ma kat\u0131l\u0131m\u0131 ile Kas\u0131mpa\u015fa \u015fans\u0131zl\u0131\u011f\u0131n\u0131 yenecektir. Zaman zaman iyi top ta\u015f\u0131d\u0131lar. Pas oyunu oynad\u0131lar. Final paslar\u0131 ve vuru\u015flar\u0131 yeterli olmay\u0131nca puan alamadan bir ma\u00e7\u0131 daha kapatt\u0131lar\u2026 Galatasaray\u2019a kar\u015f\u0131 ortaya koyduklar\u0131 oyun \u00f6zellikle ikinci yar\u0131 olumluydu. Bu performans Kas\u0131mpa\u015fa ad\u0131na sevinilecek bir durum. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki haftalar ad\u0131na iyi sinyaller verdiler. En az\u0131ndan oyundan d\u00fc\u015fmeden m\u00fccadele ettiler. Kazanacaklar\u0131 bir ma\u00e7, \u00f6zg\u00fcvenlerini y\u00fckseltmek ad\u0131na \u00e7ok \u00f6nemli olacak\u2026 Tak\u0131m\u0131n ideal kadro ile daha iyi bir oyun oynayaca\u011f\u0131 ortada. Quaresma tak\u0131ma b\u00fcy\u00fck katk\u0131 yapacak bir oyuncu. Daha \u00e7ok topla bulu\u015fmas\u0131 sa\u011flanmal\u0131. Tak\u0131mla birlikte farkl\u0131 ve i\u015fi i\u015fler yapaca\u011f\u0131n\u0131 beklemek do\u011fal. Bu sezon, Kas\u0131mpa\u015fa\u2019n\u0131n en \u00f6nemli oyuncusu Quaresma olacakt\u0131r. Biraz morale ihtiyac\u0131 var.