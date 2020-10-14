Süper Lig'in yıldızları milli maçlarda sahneye çıktı... Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, ülkesi Kolombiya'nın Dünya Kupası Elemeleri'nde Şili ile deplasmanda karşılaştığı maçta 72. dakikada oyuna dahil oldu. Tecrübeli golcü, 90+2'de attığı golle ülkesine 1 puanı getirdi.

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, Dünya Kupası Elemeleri'nde Uruguay'ı 4-2 mağlup ettikleri maça kaptan olarak çıktı. 69 dakika sahada kalan Valencia, ülkesinin 3. golünde asist yapan isim oldu.

Hazırlık maçında Meksika ile Cezayir karşılaştı. Cimbom'un Cezayirli oyuncusu Sofiane Feghouli, 90 dakika sahada kalırken 2-2 biten maçta 1 asist yaptı.

Fas ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin karşılaştığı maçta ise Süper Lig'den 5 oyuncu sahadaydı. Fas'ta Hatayspor'dan Munir ile Malatyaspor'dan Chebake, Kongo'da Fenerbahçeli Tisserand, Galatasaraylı Luyindama ve Beşiktaşlı N'Sakala forma giydi. Mücade 1-1 sona erdi.