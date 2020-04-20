Korona virüsü ile mücadele kapsamında Erzurum'da bir sağlık çalışanı, giydiği özel tulumun arkasında Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun adını yazdı. Bu fotoğrafı gören Falcao da yanıtsız kalmadı. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından Eren adlı sağlık çalışanına cevap yazdı ve "Yaptıkların için teşekkür ederim Eren" dedi.

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