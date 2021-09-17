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Falcao'dan imza töreninde Galatasaray sözleri

Yeni takımı Rayo Vallecano'da tanıtılan Radamel Falcao, Galatasaray ile ilgili açıklamalarda bulundu

17.09.2021 - 11:19 | Güncelleme: FUTBOL

  • İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Rayo Vallecano, Galatasaray'dan ayrılmasının ardından 1 sezonluk sözleşme imzaladığı Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'yu taraftarına ve basına tanıttı.

     

  • Madrid kenti takımı olan Rayo Vallecano'nun Vallecas Stadı'nda yapılan tanıtıma eşi ve 5 çocuğuyla birlikte gelen Kolombiyalı 35 yaşındaki futbolcuya, tribündeki çok sayıda taraftar sevgi gösterisinde bulundu.

     

  • Falcao, tanıtımın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Galatasaray'dan ayrılma sebebin ne?" ve "Galatasaray, Lazio'yu 1-0 mağlup etti. Ne söylemek istersin?" şeklindeki sorularına şöyle cevap verdi:

     

  • "Harika. Galatasaraylı futbolcular, büyük arkadaşlarım için çok çok mutluyum. Orada kalbimin bir kısmını bıraktım. Dışarıdan Galatasaray'ı her zaman destekleyeceğim. Ayrılmak üzücüydü. Bazı şeyler iyi gitmedi ve ayrılmak zorunda kaldım ama ben Galatasaray taraftarlarından biriyim."

     

  • Fiziksel olarak iyi durumda olduğunu söyleyen Kolombiyalı futbolcu, şu anda tek isteğinin maç oynamak ve sahada daha fazla süre almak olduğunu aktarırken, "İspanya'yı, Madrid'i, La Liga'yı biliyorum. En iyisini vermeye çalışacağım. 2013'te İspanya'dan ayrılmamdan sonra tüm dünyada olduğu gibi İspanya'da da futbol değişti. Detayların daha çok ön plana çıktığı bir futbol var." ifadelerini kullandı.

     

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