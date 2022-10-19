Falcao, Atletico Madrid'i yıktı!

La Liga'da 10. hafta mücadelesinde Atletico Madrid ile Rayo Vallecano karşılaştı, mücadele 1-1 berabere bitti.

Maçta goller; 20. dakikada Morata ve 90+2. dakikada Falcao'nun penaltısından geldi.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid 10 puana yükselirken; Rayo Vallecano ise 12 puana çıktı.

Falcao'nun son dakikalardaki golüyle beraber Atletico Madrid'in La Liga'daki üst üste 3 maçlık kazanma serisi sona erdi.

Radamel Falcao 3 maç sonra tekrar golle buluşarak, ligdeki gol sayısını 2'ye yükseltti.