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        Haberler Gündem “Fakirsek salaklığımızdan mı” dedi, hesapladı

        “Fakirsek salaklığımızdan mı” dedi, hesapladı

        Sosyal medyada bir kadın, spiritüel konulara meraklı annesinin katıldığı online bir eğitime harcadığı paraya şaşırarak "Türkiye gibi ülkede hala nasıl fakir olabiliyoruz" diye sordu ve bir hesap yaparak bunu sosyal medyada paylaştı. Video, kullanıcıların epey ilgisini çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 12:05 Güncelleme: 29.02.2024 - 12:12
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        "Fakirsek salaklığımızdan mı" dedi, hesapladı
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        Sosyal medya, hayatımızın merkezine yerleşmesiyle beraber, eğitim ve sağlıkla ilgili konularda ‘ders’ verenlerin de mecrası oldu. Bu kişilerin yetkinliği tartışılsa kazandığı paralar yine sosyal medya kullanıcısının çenesini yoruyor.

        Genç bir kadın ‘spiritüel’ (ruhani) konulara meraklı annesinin bir online eğitime 1750 TL vermesine çok şaşırdı ve bu şaşkınlığını çektiği video ile paylaştı. Söz konusu eğitimle ilgili 144 kişilik bir WhatsApp grubu kurulduğunu anlatan sosyal medya kullanıcısı 144 ile 1750 TL’yi çarparak 252 bin TL’lik sonucu da gösterdi.

        Bu paraya eğitim verenlerin lüks hayat yaşadığına dikkat çeken sosyal medya kullanıcısı Türkiye’de para kazanmanın bir anlamda bu kadar kolay olduğunu belirterek “Türkiye’de fakirsek bu bizim salaklığımızdan olabilir mi” diye sordu.

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