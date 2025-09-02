Bankalar, yeni müşteri kampanyalarına ara vermeden devam ediyor. Bazı bankalar, yalnızca yeni müşterilerine özel olarak faizsiz kredi ve nakit avans seçeneği sunuyor. 3 ila 6 ay arasında değişen vadelerle geri ödenebilen bu faizsiz kredilerde miktar 90 bin liraya kadar çıkabiliyor. İşte faizsiz kredi imkânı sağlayan bankaların listesi…