        Haberler Bilgi Ekonomi Faizsiz kredi veren bankaların güncel listesi ile hangi banka ne kadar veriyor, en çok kredi veren banka hangisi?

        Faizsiz kredi veren bankaların güncel listesi ile hangi banka ne kadar veriyor?

        Bankalar, yeni müşteri kazanmak için faizsiz kredi kampanyalarını sürdürüyor. Şu anda beş farklı banka, sadece ilk kez hesap açan kişilere özel olarak faizsiz nakit avans ve kredi desteği sağlıyor. Verilen bu krediler 90 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor ve 3 ila 6 ay arasında değişen vadelerle geri ödenebiliyor. İşte faizsiz kredi sunan bankaların listesi…

        26.09.2025 - 16:48
        • 1

          Yeni müşteri kazanmak isteyen bankalar, faizsiz kredi kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Şu anda beş banka, yalnızca ilk kez hesap açtıranlara özel olarak faizsiz nakit desteği ve kredi imkânı sunuyor. Söz konusu krediler 90 bin TL’ye kadar ulaşabiliyor ve 3 ile 6 ay arası vadelerde geri ödenebiliyor. İşte faizsiz kredi sağlayan bankaların listesi…

        • 2

          QNB

          QNB, toplamda 85 bin TL faizsiz kredi veriyor.

          - 3 ay vade ile faizsiz 60 bin TL kredi,

          - 3 ay vadeli olmak üzere faizsiz 25 bin TL nakit avans.

        • 3

          GARANTİ BBVA

          Garanti BBVA, faizsiz olmak üzere toplamda 75 bin lira nakit kredi imkânı sunuyor.

          - 3 ay vadeyle 25 bin liraya varan faizsiz nakit avans,

          - 3 ay vade ile 50 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi.

        • 4

          TÜRKİYE İŞ BANKASI

          Türkiye İş Bankası, yeni müşterilere özel 55 bin liraya kadar faizsiz kredi veriyor.

          - 3 ay vade ile 25 bin lira taksitli nakit avans,

          - 1 ay vade ile 30 bin liraya varan ek hesap.

        • 5

          DENİZBANK

          DenizBank, yeni müşterilerine 90 bin liraya varan faizsiz kredi veriyor.

          - 3 ay vade ile 65 bin liraya kadar kredi,

          - 3 ay vade ile 25 bin liraya varan taksitli nakit avans.

        • 6

          ENPARA

          Enpara, yeni müşterilerine 60 bin liraya varan faizsiz kredi sunuyor. Kredi, en fazla 6 ay vade ile geri ödenebiliyor.

