GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, faizsiz olmak üzere toplamda 75 bin lira nakit kredi imkânı sunuyor.

- 3 ay vadeyle 25 bin liraya varan faizsiz nakit avans,

- 3 ay vade ile 50 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi.