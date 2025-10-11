Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte bankaların güncel listesi

        Bankalar, yeni müşteriler kazanmak için faizsiz kredi kampanyalarını sürdürüyor. Şu anda beş farklı banka, yalnızca ilk defa hesap açan kullanıcılarına özel olarak faizsiz nakit avans ve kredi olanağı sağlıyor. Bu kampanyalar kapsamında sunulan kredi miktarı 90 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor ve geri ödeme süresi 3 ila 6 ay arasında değişiyor. İşte faizsiz kredi desteği veren bankaların listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2025 - 17:35 Güncelleme: 11.10.2025 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bankalar, faizsiz kredi kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Şu anda beş banka, ilk kez hesap açanlara özel olarak faizsiz nakit avans ve kredi imkânı sunuyor. Kampanyalar kapsamında verilecek kredi tutarı 90 bin TL’ye kadar ulaşabiliyor ve geri ödemeler 3 ile 6 ay arasında yapılabiliyor. İşte faizsiz kredi imkânı tanıyan bankalar…

        • 2

          QNB

          QNB, toplamda 85 bin TL faizsiz kredi veriyor.

          - 3 ay vade ile faizsiz 60 bin TL kredi,

          - 3 ay vadeli olmak üzere faizsiz 25 bin TL nakit avans.

        • 3

          GARANTİ BBVA

          Garanti BBVA, faizsiz olmak üzere toplamda 75 bin lira nakit kredi imkânı sunuyor.

          - 3 ay vadeyle 25 bin liraya varan faizsiz nakit avans,

          - 3 ay vade ile 50 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi.

        • 4

          TÜRKİYE İŞ BANKASI

          Türkiye İş Bankası, yeni müşterilere özel 55 bin liraya kadar faizsiz kredi veriyor.

          - 3 ay vade ile 25 bin lira taksitli nakit avans,

          - 1 ay vade ile 30 bin liraya varan ek hesap.

        • 5

          DENİZBANK

          DenizBank, yeni müşterilerine 90 bin liraya varan faizsiz kredi veriyor.

          - 3 ay vade ile 65 bin liraya kadar kredi,

          - 3 ay vade ile 25 bin liraya varan taksitli nakit avans.

        • 6

          ENPARA

          Enpara, yeni müşterilerine 60 bin liraya varan faizsiz kredi sunuyor. Kredi, en fazla 6 ay vade ile geri ödenebiliyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i ve Filistinlileri selamlıyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i ve Filistinlileri selamlıyorum
        5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti!
        5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti!
        Bir kadın daha iş yerinde katledildi!
        Bir kadın daha iş yerinde katledildi!
        Papara'nın kurucusuna 28 yıla kadar hapis istendi
        Papara'nın kurucusuna 28 yıla kadar hapis istendi
        Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu
        Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu
        "Machaho Nobel Barış Ödülü'nü bana ithaf etti"
        "Machaho Nobel Barış Ödülü'nü bana ithaf etti"
        Sofya'da sonu zafer olsun!
        Sofya'da sonu zafer olsun!
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        "G.Saray'ı daha iyi günlere taşımak istiyoruz"
        "G.Saray'ı daha iyi günlere taşımak istiyoruz"
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        'Don Vito' lakaplı baron yurda getirildi!
        'Don Vito' lakaplı baron yurda getirildi!
        Türkiye'de Tip 1 diyabetli çocuk sayısı 30 bin
        Türkiye'de Tip 1 diyabetli çocuk sayısı 30 bin
        Hazineye ait araziyi satma vaadi... 80 milyon TL'lik vurgun!
        Hazineye ait araziyi satma vaadi... 80 milyon TL'lik vurgun!
        Arkadaşının boğazını kesen katil gerekçesini açıkladı!
        Arkadaşının boğazını kesen katil gerekçesini açıkladı!
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kışın şifa deposu
        Kışın şifa deposu
        Fiyat etiketlerinde yeni dönem
        Fiyat etiketlerinde yeni dönem
        Saç dökülmesine bu yöntemlerle dur deyin!
        Saç dökülmesine bu yöntemlerle dur deyin!
        "İşte bu bizim hikâyemiz"
        "İşte bu bizim hikâyemiz"
        Habertürk Anasayfa