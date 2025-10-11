Bankalar, faizsiz kredi kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Şu anda beş banka, ilk kez hesap açanlara özel olarak faizsiz nakit avans ve kredi imkânı sunuyor. Kampanyalar kapsamında verilecek kredi tutarı 90 bin TL’ye kadar ulaşabiliyor ve geri ödemeler 3 ile 6 ay arasında yapılabiliyor. İşte faizsiz kredi imkânı tanıyan bankalar…