Evlilik kredisine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesi için pilot proje başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz." ifadelerini kullandı. Peki, "Faizsiz evlilik kredisi şartları neler, ne zaman verilecek? Evlilik kredisi ne kadar?" İşte evlilik kredisi detayları...