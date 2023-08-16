Faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?
Faizsiz evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı. İşte 2023 devlet destekli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi ödeme planı ve başvuru şartları...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni evlilikleri teşvik amaçlı, AK Parti Seçim Beyannamesi kapsamında yeni evlenecek çiftlere evlilik kredisi verileceğini açıklamıştı. Yapılan bu açıklama, "150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları nelerdir? Evlilik kredisi başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?" Sorularını gündeme getirdi. İşte evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri...
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EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan 150 bin TL'lik evlilik kredisi hakkında; "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.
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Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir." demişti.
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FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?
"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.
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FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER, YAŞ SINIRI VAR MI?
Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, vade sayısı ve tarihleri ile ilgili detaylar hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti seçim beyannamesinde açıklanan evlilik kredisi başvuru tarihine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili duyuru geldiğinde haberimizin içeriği güncellenecektir.
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150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ VE TAKSİTLERİ NASIL OLACAK?
150 bin TL evlilik desteği toplamda 72 aya yayılan bir ödeme planıyla uygulanacak. 48 ayda belirtilen ana para olarak ödenecek ve ilk 24 ay yani iki yıl herhangi bir taksit ödemesi yapılmayacak.