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        Haberler Bilgi Ekonomi Faizsiz evlilik kredisi ödemeleri yattı mı, hesaba geçti mi? 150 bin TL evlilik kredisi ödemeleri ne zaman 2024?

        150 bin TL faizsiz evlilik kredisi hesaba yattı mı? Evlilik kredisi başvuru ekranı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan ve pilot bölge olarak deprem bölgelerini kapsayan evlilik kredisinde başvurular sürüyor. Fona şimdiye kadar 9 bin 38 çift başvurdu. Başvuruları onaylanan 2 bin 283 çifte evlilik ve danışmanlık hizmeti almaya başladı. Peki, faizsiz evlilik kredisi ödemeleri yattı mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 08:59 Güncelleme: 23.05.2024 - 08:59
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        • 1

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan evlilik kredisi uygulaması kapsamında, başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin TL tutarında faizsiz kredi desteği sunuluyor. Uygulama şu anda Adıyaman, Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da yaşayanları kapsıyor. Peki, faizsiz evlilik kredisi ödemeleri yattı mı? İşte, detaylar...

        • 2

          150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ÖDEMELERİ YATTI MI?

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na şimdiye kadar 9 bin 38 çiftin başvurduğunu, başvuruları onaylanan 2 bin 283 çifte evlilik ve danışmanlık hizmeti vermeye başladıklarını belirterek, "Eğitim programlarına katılıp resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen çiftlerimize yönelik ödemeler bugün (21 Mayıs 2024) itibarıyla başlıyor. İlk etapta başvurusu onaylanan ve evlilik öncesi eğitim programına katılan 450 çifte toplam 67,5 milyon lira destek vereceğiz" dedi.

        • 3

          ÇİFTLERİN EĞİTİM VE DANIŞMANLIK ALMASI GEREKİYOR

          "Projenin pilot uygulamasına Adıyaman, Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’dan başladık. Proje kapsamında başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği sağlıyoruz. Fondan yararlanmak isteyen gençlerin Bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanması, bununla birlikte evlilik sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmesi gerekiyor. Başvurularını yapan çiftlerden şimdiye kadar başvuruları onaylanan 2 bin 283 çifte evlilik ve danışmanlık hizmeti vermeye başladık.

        • 4

          FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

          Aile ve Gençlik Fonu için başvurular 15 Şubat Perşembe 2024 itibarıyla başladı. Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

          EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        • 5

          EVLİLİK KREDİSİNİN ÖDEME PLANI

          Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, kredi başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.

        • 6

          EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

          Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

          Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (30 yaşından gün almamış olmak),

          Depremden etkilenen 11 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

          Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı 2 asgari ücretten fazla olmamak,

          Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,

          Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek,

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