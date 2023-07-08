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Yen evleneceklere fazisiz evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri çiftler tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi vereceklerini duyurmuştu. Seçim beyannamesinde yer alan faizsiz evlilik kredisine ilişkin detaylar gündemin en çok ilgi gören konulardan olurken "Evlilik kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler?" sorularının cevapları merak ediliyor. Seçim sonrasında söz konusu kredinin ne zaman, hangi tarihlerde verileceği araştırılıyor. İşte, 150 bin lira faizsiz evlilik kredisinde son gelişmeler...

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EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim beyannamesinde; "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

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Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir." açıklamasında bulunmuştu.

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EVLENME KREDİSİ NEREDEN ALINACAK? Evlilik kredisinin kaynağını kurulacak olan Aile Ve Gençlik Bankası sağlayacak. Uluslararası standartlarda kurulacak bu sosyal amaçlı banka dijital ortamda hizmet verecek.

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Banka para kaynağını Karadeniz gazı ve diğer petrol gelirlerinden oluşturulan fondan alacak. Böylelikle bu gelirler banka tarafından kontrol edilip sosyal desteklerde kullanılacak.

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FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda dikkat çeken vaatlerden birisi de faizsiz evlilik kredisi olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni evlenen çiftlere faizsiz 150 bin lira evlilik kredisi vereceklerini duyurmuştu.

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Erdoğan açıklamasında, "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" demişti.

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Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

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FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER, YAŞ SINIRI VAR MI? Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, vade sayısı ve tarihleri ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

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VADESİZ EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti seçim beyannamesinde açıklanan evlilik kredisi başvuru tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Resmi bir açıklama yapılır yapılmaz haberimizde yer alacaktır.