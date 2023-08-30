Cumhurbaşkanı Erdoğan evlilik kredisine ilişkin; "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz." ifadelerinde bulunmuştu. Yapılan bu açıklama, "Faizsiz evlilik kredisi başvurusu başladı mı, nasıl başvuru yapılır? Evlilik kredisi şartları nelerdir?" Sorularını gündeme getirdi. İşte kaynağı Aile Ve Gençlik Bankası tarafından sağlanması beklenen evlilik kredisine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...