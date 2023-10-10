Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak ve hangi bankalar kredi veriyor?

        Evlilik kredisi ne kadar olacak, şartları neler?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi desteği açıklaması sonrasında gözler faizsiz evlilik kredisi başvuru detaylarına çevrildi. İşte "Faizsiz evlilik kredisi nasıl alınır, başvuru şartları nelerdir?" sorularının yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 11:20 Güncelleme: 10.10.2023 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Gözler evlilik kredisi başvuru tarihleri ve şartlarına çevrildi. Yeni evlenecek çiftler için müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi desteği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. 24 ay geri ödemesiz 48 ay vadeli evlilik kredisi hakkında detayları haberimizde derledik. İşte evlilik kredisinde son durum..

        • 2

          CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

          Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projelerimizi tamamladık. Önümüzdeki dönemde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız. Doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız.

          Öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek ve sonrasında yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız.

        • 3

          FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

          "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

        • 4

          FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER, YAŞ SINIRI VAR MI?

          Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, vade sayısı ve tarihleri ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gazze'ye saldırılar sürüyor!
        Gazze'ye saldırılar sürüyor!
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        İsrail-Hamas çatışmasında 4. gün: Gazze'de elektrik, su yok!
        İsrail-Hamas çatışmasında 4. gün: Gazze'de elektrik, su yok!
        Yoğun bakımdaki kanser hastasına cinsel saldırı! Hidromorfin kullanmış!
        Yoğun bakımdaki kanser hastasına cinsel saldırı! Hidromorfin kullanmış!
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        Karanlıkdere Kanyonu'ndaki yangında 8'inci gün!
        Karanlıkdere Kanyonu'ndaki yangında 8'inci gün!
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        İşsizlik 9.5 yılın dibinde
        İşsizlik 9.5 yılın dibinde
        Ateşten gömlek!
        Ateşten gömlek!
        Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlanmıştı! Sıcak gelişme!
        Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlanmıştı! Sıcak gelişme!
        Desteğe tepki
        Desteğe tepki
        Türkiye için tarihi gün!
        Türkiye için tarihi gün!
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Yabancılar övgü yağdırdı
        İki bölgeye dikkat çeken Prof. Dr. Görür'den önemli açıklama!
        İki bölgeye dikkat çeken Prof. Dr. Görür'den önemli açıklama!
        İskoçya lideri: Eşimin ailesi Gazze'de mahsur
        İskoçya lideri: Eşimin ailesi Gazze'de mahsur
        Restoranları hedef aldılar! Rezervasyon vurguncuları yakalandı
        Restoranları hedef aldılar! Rezervasyon vurguncuları yakalandı
        Sosyal medyada tepki çekmişti! 'Yorgun mermi' tutuklandı!
        Sosyal medyada tepki çekmişti! 'Yorgun mermi' tutuklandı!
        Yağmur, rüzgar ve kar uyarısı
        Yağmur, rüzgar ve kar uyarısı
        Yerbilimci Prof. Dr. Bektaş'tan MTA haritasına eleştiri! "Yeni faylar görünmüyor!"
        Yerbilimci Prof. Dr. Bektaş'tan MTA haritasına eleştiri! "Yeni faylar görünmüyor!"
        Habertürk Anasayfa