Güncellemelerin yaş için de geçerli olduğunu kaydeden Usta, "Bir kriter koymuyoruz. Yönetim Kurulu, ilin ve bölgenin özelliğine göre, oradaki gençlerin durumlarına göre yaş sınırlarını proje kapsamında değerlendirecek, ona göre de esnetebilir. Bir yaş sınırı o yüzden koymadık. En fazla gencimizin bu fondan yararlanmasını ve istifade etmesini istiyoruz. O yüzden kanunla bir yaş sınırı koymadık. Proje kapsamında değerlendirilecek." diye konuştu.

Usta, "150 bin liralık kredi enflasyon oranında güncellenebilir mi?" sorusuna, "Evet, bunların hepsi Fon'un yönetim kurulu tarafından kendi içerisinde düzenlenecek. Ayrıca Fon'a nakdi bağışlar da kabul edilebilecek. Fon'un, yine vergiler, harçlar noktasında istisnaları da mevcut." karşılığını verdi.