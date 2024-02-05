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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihi: Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi şartları neler, başvuru nasıl yapılır? - Merak Edilenler Haberleri

        Evlenecek çiftlere müjde: Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu başlıyor!

        Faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihi belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, faizsiz 150 bin TL evlilik kredisine ilişkin konuştu. Açıklamaların ardından faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları gündeme geldi. Bu noktada bir ömre 'Evet' demek üzere olan çiftlerin gözü "Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi şartları neler, başvurusu nasıl yapılır?" sorularına çevrildi. İşte, 2024 faizsiz 150 bin TL evlilik kredisine dair son dakika gelişmeler...

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        Habertürk
        Giriş: 05.02.2024 - 13:47 Güncelleme: 05.02.2024 - 13:47
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        • 1

          Faizsiz evlilik kredisinde sona gelindi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bir süredir üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız Aile ve Gençlik Fonu'nda hazırlıkları tamamladık." diyerek müjdeyi duyurdu. Peki, Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi şartları neler, başvuru nasıl yapılır? İşte, konuya ilişkin detaylar...

        • 2

          FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

          Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Bir süredir üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız Aile ve Gençlik Fonu'nda hazırlıkları tamamladık. İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonu'na başvuruları 15 Şubat'ta almaya başlayacağız.

        • 3

          FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Başvuruları 15 Şubat itibarıyla Bakanlığımızın web sitesi olan 'aile.gov.tr' üzerinden e-devlet aracılığıyla alacağız. Deprem bölgesinde aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek." ifadelerini kullandı.

        • 4

          FAİZSİZ 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş daha önce:, AK Parti'nin seçim vaatlerinden biri olan evlilik kredisine ilişkin şunları söyledi: "Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Bütün kriterleri oluşturduk, altyapı şuanda hazır. Projeden faydalanmak isteyen çiftlerin Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programından da faydalanması gerekiyor. Deprem bölgesinde yaşamış olmaları, gelir ve yaş kriterine de karşılamalılar.

        • 5

          Yaş kriteri 18 -27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Bu kriterlere uyan gençler faydalanabilecek. Tüm çalışmalarımızı tamamladık sıra Meclis'te. Kanunun yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz." açıklamalarında bulunmuştu.

        • 6

          FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

          Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

        • 7
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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