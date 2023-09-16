Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi ne zaman verilecek?
Evlilik kredisi başvuru detayları yeni evlenecek çiftlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2023 seçimleri öncesinde yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi desteği açıklaması sonrasında düğün sezonunun da gelmesiyle gözler faizsiz evlilik kredisi başvuru detaylarına çevrildi. İşte "Faizsiz evlilik kredisi nasıl alınır, başvuru şartları nelerdir?" sorular ve yanıtları...
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Gözler evlilik kredisi başvuru tarihleri ve koşullarına çevrildi. Yeni evlenecek çiftler için müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi desteği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. 24 ay geri ödemesiz 48 ay vadeli evlilik kredisi hakkında detayları haberimizde paylaştık. İşte evlilik kredisi hakkında merak edilen bilgiler...
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EVLİLİK KREDİSİ AÇIKLAMASI!
5 Eylül tarihinde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Evlenecek gençlerimize uygun fiyatlı kredi çalışması gündemimizde." dedi.
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EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN, ŞARTLARI NELER?
Evlilik kredisi ile ilgili çalışmalar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek. Henüz evlilik kredisi başvuru şartları, tarihleri ve yaş sınırının olup olmayacağına ilişkin detaylar netlik kazanmadı.
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EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.
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Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir." açıklamasında bulundu.
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FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti seçim beyannamesinde açıklanan evlilik kredisi başvuru tarihine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili duyuru geldiğinde haberimizin içeriği güncellenecektir.
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EVLENME KREDİSİ İÇİN KAYNAK AİLE VE GENÇLİK BANKASI
Evlilik kredisinin kaynağını kurulacak olan Aile Ve Gençlik Bankası sağlayacak. Uluslararası standartlarda kurulacak bu sosyal amaçlı banka dijital ortamda hizmet verecek.
Banka para kaynağını Karadeniz gazı ve diğer petrol gelirlerinden oluşturulan fondan alacak. Böylelikle bu gelirler banka tarafından kontrol edilip sosyal desteklerde kullanılacak.
150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ VE TAKSİTLERİ NASIL OLACAK?
150 bin TL evlilik desteği toplamda 72 aya yayılan bir ödeme planıyla uygulanacak. 48 ayda belirtilen ana para olarak ödenecek ve ilk 24 ay yani iki yıl herhangi bir taksit ödemesi yapılmayacak.