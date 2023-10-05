150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve ne zaman verilecek?
Seçim vaatleri arasında bulunan 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi kurulacak olan Aile ve Gençlik Bankası tarafından karşılanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim itibarıyla açılırken gözler 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları ve tarihlerine çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından "Evlenecek gençlerin desteklenmesi projemizle ilgili çalışmayı tamamladık." açıklamalarında bulundu. İşte 150 bin TL evlilik kredisi başvur tarihleri ve şartlarına ilişkin detaylar...
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150 bin TL faizsiz evlilik kredisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri, yeni evlenecek olan çiftler tarafından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından "Önümüzdeki günlerde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclis'imizin takdirine sunacağız." ifadelerini kullanmıştı. İşte 2023 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları...
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projelerimizi tamamladık. Önümüzdeki dönemde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız. Doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız.
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Öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek ve sonrasında yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız.
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FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?
"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?
"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.ygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız.