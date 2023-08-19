Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Faizsiz evlilik kredisi 2023 ne zaman verilecek? 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu ne zaman, nasıl yapılır ve şartları neler?

        Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartları ne?

        Faizsiz evlilik kredisi gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaadi kapsamında yaptığı açıklamalar ile yeni evleneceklere müjdeyi duyurmuştu. Evlilik kredisi başvuru süreci hakkında merak edilen bilgileri haberimizde bir araya getirdik. İşte "Faizsiz evlilik kredisi nasıl alınır, başvuru şartları neler?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2023 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları ve başvuru süreci hakkında sorgulamalar hız kazandı. Evlilik düşünen çiftler için müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. 24 ay geri ödemesiz 48 ay vadeli evlilik kredisi hakkında detayları haberimizde paylaştık. İşte evlilik kredisi süreci hakkında merak edilen güncel bilgiler...

        • 2

          EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?

          Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

        • 3

          Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir." açıklamasında bulundu.

          EVLENME KREDİSİ İÇİN KAYNAK AİLE VE GENÇLİK BANKASI

          Evlilik kredisinin kaynağını kurulacak olan Aile Ve Gençlik Bankası sağlayacak. Uluslararası standartlarda kurulacak bu sosyal amaçlı banka dijital ortamda hizmet verecek.

          Banka para kaynağını Karadeniz gazı ve diğer petrol gelirlerinden oluşturulan fondan alacak. Böylelikle bu gelirler banka tarafından kontrol edilip sosyal desteklerde kullanılacak.

        • 4

          FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

          "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

          FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER, YAŞ SINIRI VAR MI?

          Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, vade sayısı ve tarihleri ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

        • 5

          150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ VE TAKSİTLERİ NASIL OLACAK?

          150 bin TL evlilik desteği toplamda 72 aya yayılan bir ödeme planıyla uygulanacak. 48 ayda belirtilen ana para olarak ödenecek ve ilk 24 ay yani iki yıl herhangi bir taksit ödemesi yapılmayacak.

        • 6

          VADESİZ EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

          Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti seçim beyannamesinde açıklanan evlilik kredisi başvuru tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        1 ölü, 1'i ağır 7 yaralı! Eğlence mekanında çatışma!
        1 ölü, 1'i ağır 7 yaralı! Eğlence mekanında çatışma!
        Sahte sigortaya dikkat!
        Sahte sigortaya dikkat!
        MİT'ten operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        MİT'ten operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        Çin'den Tayvan çevresinde tatbikat
        Çin'den Tayvan çevresinde tatbikat
        Meteoroloji'den 2 flaş uyarı! Marmara'da öğle saatlerine dikkat! Sıcaklık ne zaman düşecek?
        Meteoroloji'den 2 flaş uyarı! Marmara'da öğle saatlerine dikkat! Sıcaklık ne zaman düşecek?
        Plajda kutlama
        Plajda kutlama
        İngiltere'de ilk kez tespit edildi
        İngiltere'de ilk kez tespit edildi
        Otopsi ve toksikoloji yapılacak! Gizem de düşerek öldü!
        Otopsi ve toksikoloji yapılacak! Gizem de düşerek öldü!
        Diplomaları yurt dışından
        Diplomaları yurt dışından
        ABD terör örgütü PKK ile tatbikat yaptı!
        ABD terör örgütü PKK ile tatbikat yaptı!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Sultanlar bıraktığı yerden!
        Sultanlar bıraktığı yerden!
        İngiltere'de 7 bebeği öldüren hemşire hakkında karar
        İngiltere'de 7 bebeği öldüren hemşire hakkında karar
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        Melissa Vargas tarih yazdı
        Melissa Vargas tarih yazdı
        İstanbul'da rapçilere operasyon! 3 gözaltı var
        İstanbul'da rapçilere operasyon! 3 gözaltı var
        Habertürk Anasayfa