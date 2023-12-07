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        Haberler Gündem Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartları ne? Evlilik kredisi kimler alabilecek?

        Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartları ne? Evlilik kredisi kimler alabilecek?

        Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları hakkında AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın "Kanunla bir yaş sınırı koymadık. Proje kapsamında değerlendirilecek." açıklamasını yapmasının ardından araştırmalar hız kazandı. İşte "Faizsiz evlilik kredisi nasıl alınır, başvuru şartları nelerdir?" sorularının yanıtına dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 21:20 Güncelleme: 07.12.2023 - 21:20
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        • 1

          Çiftlere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi verileceği hakkında yapılan açıklamanın ardından konuyla ilgili detaylar netleşmeye başlamıştı. Vatandaşların araştırdığı: “Evlilik kredisi başvuru şartları açıklandı mı? Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi ne zaman verilecek?” sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

        • 2

          EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK? İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI

          Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesini, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçladıklarını söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Ülkemizin ürettiği doğal gaz, petrol ve maden gelirlerinden ayrılacak kaynakla, Aile ve Gençlik Fonu'nun kurulması önemli bir adım olacaktır. Aileyi güçlendirecek farklı projelerin de sisteme katılmasıyla kapsam daha da genişleyecektir." ifadelerini kullandı.

          Kredilerin ilk evliliğini yapanlara mı verileceğine yönelik soruya Usta, şöyle yanıt verdi:

          "İlk evlilikler önceliğimiz ama deprem bölgesiyle başlıyoruz pilot iller olarak. Belki genç bir kardeşimiz eşini kaybetmiş olabilir, ikinci bir evlilik olabilir, o yüzden şartların çok net olmayacağını, proje kapsamında ilin, bölgenin ihtiyaçlarına oradaki gençlerin durumuna göre değişiklik arz edebileceğini söyleyebilirim. O yüzden deprem bölgesi için ikinci evlilikler de söz konusu olabilir, kabul edilebilir. Şartlar tamamıyla ilin ve bölgenin ihtiyaçlarına ve oradaki projenin şartlarına uygun olacak şekilde değiştirilebilir, güncellenebilir, sınırlar geliştirilebilirler."

        • 3

          Birinci hedeflerinin, pilot illerde evlilik noktasında ihtiyacı olan gençlere maddi destek vermek olduğunu kaydeden Usta, fonun kaynakları arttıkça gençlerin girişimlerine ve gelişimlerine destek vermeyi amaçladıklarını vurguladı.

          Uygulamanın başlayacağı Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'nın pilot iller olarak belirlendiğini bildiren Usta, gerekli görülürse depremden etkilenen diğer bölgelerin de buna dahil edilebileceğini açıkladı.

          Güncellemelerin yaş için de geçerli olduğunu kaydeden Usta, "Bir kriter koymuyoruz. Yönetim Kurulu, ilin ve bölgenin özelliğine göre, oradaki gençlerin durumlarına göre yaş sınırlarını proje kapsamında değerlendirecek, ona göre de esnetebilir. Bir yaş sınırı o yüzden koymadık. En fazla gencimizin bu fondan yararlanmasını ve istifade etmesini istiyoruz. O yüzden kanunla bir yaş sınırı koymadık. Proje kapsamında değerlendirilecek." diye konuştu.

          Usta, "150 bin liralık kredi enflasyon oranında güncellenebilir mi?" sorusuna, "Evet, bunların hepsi Fon'un yönetim kurulu tarafından kendi içerisinde düzenlenecek. Ayrıca Fon'a nakdi bağışlar da kabul edilebilecek. Fon'un, yine vergiler, harçlar noktasında istisnaları da mevcut." karşılığını verdi.

        • 4

          EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

          Evlilik kredisi başvuru tarihi netlik kazanmadı. Yasal düzenleme sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak fon hazırlığı sonrasında başvurular başlayacak. Fon hazırlığının yılbaşına kadar tamamlanması ve faizsiz evlilik kredisi başvurularının Aralık ya da Ocak ayında verilmesi bekleniyor.

          Evlilik kredisi ile ilgili yasal düzenlemenin yeni torba yasa ile beraber gelmesi de ihtimaller arasında bulunuyor.

        • 5

          CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

          Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son kabine toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 'Aile ve Gençlik Fonu' ve konut kredisiyle ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ifadeleri şöyle:

          "Önce pilot uygulama olarak deprem bölgesinden başlayacak. Sonra tüm Türkiye yaygınlaşacak. Özellikle, gençlere evlilik kredisi dediğimiz 150 bin TL iki yılı geri ödemesiz 4 yıllık krediye destek verme mekanizmasını içeriyor. İleride fonlar arttıkça imkanlar arttıkça başka destekler tabii ki söz konusu olacak ama aşama aşama gidecek."

        • 6

          KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

          TBMM Genel Kurulunda, Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi kabul edildi. Kanuna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı kamu tüzel kişiliğine haiz Aile ve Gençlik Fonu kurulacak.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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