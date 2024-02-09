Faizsiz evlilik kredisi başvuruları başlıyor! 2024 evlilik kredisi şartları nelerdir?
Evlenmeyi düşünenlerin beklediği haber, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ""Bir süredir üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız Aile ve Gençlik Fonu'nda hazırlıkları tamamladık." ifadelerini kullandı. Yapılan bu açıklama, "Evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlıyor, şartları nelerdir yaş sınırı var mı?" Sorularını beraberinde getirdi. İşte 2024 faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihleri...
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Evlilik kredisine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere verilmesi planlanan 150 bin lira faizsiz evlilik kredisinin, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli bir şekilde yatırılması ön görülüyor. Peki, "Evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlıyor, evlilik kredisi şartları nelerdir yaş sınırı var mı?" İşte faizsiz evlilik kredisi başvuru detayları...
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FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR!
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Bir süredir üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız Aile ve Gençlik Fonu'nda hazırlıkları tamamladık. İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonu'na başvuruları 15 Şubat'ta almaya başlayacağız.
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FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvuruları 15 Şubat itibarıyla Bakanlığımızın web sitesi olan 'aile.gov.tr' üzerinden e-devlet aracılığıyla alacağız. Deprem bölgesinde aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek." ifadelerini kullandı.
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FAİZSİZ 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş daha önce:, AK Parti'nin seçim vaatlerinden biri olan evlilik kredisine ilişkin şunları söyledi: "Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Bütün kriterleri oluşturduk, altyapı şuanda hazır. Projeden faydalanmak isteyen çiftlerin Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programından da faydalanması gerekiyor. Deprem bölgesinde yaşamış olmaları, gelir ve yaş kriterine de karşılamalılar.
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EVLİLİK KREDİSİ YAŞ ŞARTI VAR MI?
Yaş kriteri 18 -27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Bu kriterlere uyan gençler faydalanabilecek. Tüm çalışmalarımızı tamamladık sıra Meclis'te. Kanunun yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz." açıklamalarında bulunmuştu.
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FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?
Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.
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