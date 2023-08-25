Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        Haberler Ekonomi Döviz Faiz kararı sonrası dolarda son durum - Döviz Haberleri

        Faiz kararı sonrası dolarda son durum

        Dün Merkez'in faiz kararı sonrası 25.28 lira ile 2 ayın en düşük seviyesini gören dolar yeni güne 25.97 liradan başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2023 - 08:40 Güncelleme: 25.08.2023 - 08:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Faiz kararı sonrası dolarda son durum
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) 250 baz puanlık beklentinin çok üzerinde bir şekilde 750 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 25'e yükseltti.

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

        Bu karar öncesinde 27.21'den işlem gören dolar/TL, dün kararın ardından 25.28 ile son 2 ayın en düşük seviyesini gördü. Piyasa kapanışına doğru ise yeniden 26'ya yaklaştı.

        Dolar düşük hacimli piyasada bu sabah 26.02 liraya kadar çıkmasının ardından 25.97 liraya geriledi ve güne bu seviyeden başladı.

        DOLAR

        $
        25,8856 0,43
        • Alış: 25,8827
        • Satış: 25,8885
        Son Güncellenme Tarihi: 25/08/2023 08:40:20
        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 polis şehit
        Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 polis şehit
        Trump teslim oldu, 200 bin dolar kefaletle serbest kaldı
        Trump teslim oldu, 200 bin dolar kefaletle serbest kaldı
        Kasiyer Merve'yi öldürmüştü! Bilindik savunma!
        Kasiyer Merve'yi öldürmüştü! Bilindik savunma!
        20 yılın en büyük orman yangını!
        20 yılın en büyük orman yangını!
        "Konferans yarı finali doğal adayı"
        "Konferans yarı finali doğal adayı"
        Sıcak, yağmur ve rüzgar uyarısı
        Sıcak, yağmur ve rüzgar uyarısı
        İşverene senet verirken dikkat!
        İşverene senet verirken dikkat!
        Durdurulamıyor! Sırrını paylaştı!
        Durdurulamıyor! Sırrını paylaştı!
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        Putin'den Prigojin'in ailesine taziye
        Putin'den Prigojin'in ailesine taziye
        Buldozer Fener!
        Buldozer Fener!
        Bükreş'te Bahtiyar oldu!
        Bükreş'te Bahtiyar oldu!
        Szymanski alev aldı
        Szymanski alev aldı
        Osmaniye'de ambulansla çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü
        Osmaniye'de ambulansla çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Organlarıyla 3 kişiye hayat verdi
        Organlarıyla 3 kişiye hayat verdi
        Sultanlar'dan 5'te 5!
        Sultanlar'dan 5'te 5!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Prigojin'in düşen uçağı son anlarda yükselip alçalmış
        Prigojin'in düşen uçağı son anlarda yükselip alçalmış
        "Olimpiyatlarda çok iddialıyız"
        "Olimpiyatlarda çok iddialıyız"
        Habertürk Anasayfa