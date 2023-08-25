Faiz kararı sonrası dolarda son durum

REKLAM advertisement1

Dün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) 250 baz puanlık beklentinin çok üzerinde bir şekilde 750 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 25'e yükseltti.

Bu karar öncesinde 27.21'den işlem gören dolar/TL, dün kararın ardından 25.28 ile son 2 ayın en düşük seviyesini gördü. Piyasa kapanışına doğru ise yeniden 26'ya yaklaştı.

Dolar düşük hacimli piyasada bu sabah 26.02 liraya kadar çıkmasının ardından 25.97 liraya geriledi ve güne bu seviyeden başladı.

DOLAR $ 25,8856 0,43 Alış: 25,8827

Satış: 25,8885 Son Güncellenme Tarihi: 25/08/2023 08:40:20