Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Döviz

Faiz kararı öncesi yatay seyir

Dolar/TL, TCMB’nin bugün açıklayacağı faiz kararı öncesinde yatay seyrini sürdürdü. Kur 18.61 TL seviyesinde

Giriş: 24.11.2022 - 07:42 | Güncelleme: ABONE OL
Faiz kararı öncesi yatay seyir
HABERTURK.COM

Dolar/TL, TCMB’nin bugün açıklayacağı faiz kararı öncesinde yatay seyrini sürdürdü. Kur 18.61 TL seviyesinde.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak. Son toplantısında faizi 150 baz puan indirerek yüzde 10.50 seviyesine çeken TCMB bu toplantı için de aynı yönde sinyal vermişti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklar yayımlandı. Tutanaklara göre çoğu Fed yetkilisi yakında faiz artışlarının hızının yavaşlamasını destekledi. Tutanaklarda ayrıca Fed ekonomistlerinin politika yapıcıları faiz artırımlarının başladığı Mart ayından beri ilk kez resesyon ihtimalinin yaklaşık yüzde 50’ye yükseldiği uyarısını yaptığı görüldü.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Bugün gözler Merkez Bankası'nda
Bugün gözler Merkez Bankası'nda
Dolar haftaya nasıl başladı?
Dolar haftaya nasıl başladı?
Dolar haftaya nasıl başladı?
Dolar haftaya nasıl başladı?
İlk 9 ayda cari açık yüzde 525 yükseldi
İlk 9 ayda cari açık yüzde 525 yükseldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.