Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bilindiği üzere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından her ay faiz kararı açıklanıyor. Öte yandan dolar TL kurunda yaşanan yükselişle birlikte ekonomi gündemini takip edenler merak içerisinde faiz karının ne zaman açıklanacağını ve "Faizler düşecek mi, yükselecek mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI KARARI NE ZAMAN AÇILANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 21 Ekim Perşembe günü açıklanacak.

Eylül ayında Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19’dan yüzde 18’e indirmişti. Ancak dolar TL kurunda yaşanan son hareketlilik göz önüne alındığında faizlerin sabit tutulacağı bir indirime gidilmeyeceği tahmin ediliyor.

Ancak konuyla ilgili resmi karar Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından yapılacak toplantının ardından belli olacak.

Toplantı sonuçları her zaman olduğu saat 14.00'te Merkez Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz sizlerle paylaşacağız.