Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun politika faizini 325 baz puan düşürmesi, gözleri otomotiv sektörüne çevirdi.

Ocak-Ağustos döneminde yüzde 46 daralan pazarda, satışların düşmesinin önündeki engellerden biri olarak görülen yüksek faizlerin düşmesi, beklentileri olumlu yönde etkiledi.

Öyle ki, yılbaşında bu yana toplamda 239 bin 317 adet otomobil ve hafif ticari aracın satıldığı Türkiye otomotiv pazarında, yılın ilk 8 aylık döneminde otomobil satışları yüzde 44, hafif ticari araç satışları ilse yüzde 52 oranında kan kaybetti.

Gelişmeler, sektörün yıl sonu satış beklentisini ise 300-350 bin adet aralığına çekti. Fakat, faizlerin düşmüş olması ise daralan sektörde umutları yeşertti.

'GELECEĞE DÖNÜK UMUT YARATTI'

Habertürk'e konuşan Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, Merkez Bankası'nın aldığı kararın sektöre umut verdiğini söyledi.

Şahsuvaroğlu, "Yüksek mevduat faizinin reel sektörün en büyük düşmanı olduğunu her ortamda dile getiriyoruz. Merkez Bankasının açıkladığı 325 baz puanlık faiz indirimi yatırım maliyetlerini geriye çekecek. Bu da geleceğe dönük bir umut getirecektir" dedi.

OYDER Başkanı, faiz indiriminin Türk Lirası’na erişim maliyetinin gerilemesine ve daha az maliyetle finansmana erişime olanak sağlamasına yardımcı olacağını ümit ettiğini belirterek, "Bankaların da bu indirimi en hızlı şekilde kredi maliyetlerine yansıtması çok önemli. Bankalar tarafından kullandırılan kredilerin maliyetleri düşmedikçe, ekonomik aktivitedeki canlılığın sağlanması ve sürdürülebilir olması mümkün değildir" ifadesini kullandı.

Murat Şahsuvaroğlu, faiz indiriminin ertelenen iş ve alışverişlerin yeniden canlanmasıyla gayri safi milli hasıla büyümesine pozitif etki edeceğini de vurguladı.

GERİ ÖDEMELERDE 20 BİN LİRALIK DÜŞÜŞ OLACAK

Öte yandan, yaptığımız araştırmaya göre, 325 baz puanlık faiz indiriminin taşıt kredilerine yansıması durumda, geri ödeme tutarlarında ciddi oranda düşüş meydana geleceği görülüyor.

Buna göre, bankaların sıfır kilometre araç alımlarında tüketicilere sunduğu mevcut taşıt kredi oranı ortalama yüzde 1.7 seviyelerinde.

Finans sektörü yetkililerinden aldığımız bilgiye göre ise, bankalar Merkez Bankası'nın son faiz kararı uyarınca taşıt kredisi faizlerini ortalama 0.2 puan düşürecek.

Bu kapsamda, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) ve Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) maliyetlerini de dahil ettiğimiz hesaplamaya göre, sıfır kilometre araç alımlarında 200 bin TL için 60 ay vadeli kredi kullanımı durumunda, toplam ödenecek tutarda faiz indirimi sayesinde 20 bin TL'lik düşüş yaşanıyor.

Aynı hesaplamayı 200 bin liralık kredi kullanımında 48 ay vade için yaptığımızda ise, kredi geri ödemesini 15 bin lira azaldığı görülüyor.

Söz konusu tutarı 36 ay vade ile kullanacak olan tüketiciler ise, kullandıkları kredi için yaklaşık 11 bin TL daha az geri ödeme yapacaklar.

Sonuç olarak, Merkez Bankası'nın faiz indirimi, taşıt kredilerine eninde sonunda yansıyacak. Böyle bir durumda, kredi kullanarak sıfır kilometre araç alacakların bankalara geri ödeyecekleri tutarda önemli miktarda düşüş yaşanacağı görülüyor.

Her ne kadar ortaya çıkan tablonun otomotiv sektörüne yarayıp yaramayacağını zaman gösterecek olsa da, sektörde şimdilik karamsarlığın yerini umudun aldığını söyleyebiliriz.