AA

Konut sektöründe kamu bankalarının düşük maliyetli destekleri etkisini göstermeye devam ederken, ülke genelinde yaklaşık 1,5 ayda kullanılan konut kredi tutarında rekor kırıldı.

Ekonominin önemli sac ayaklarından birisi olan ve tek başına yüzlerce alt sektörü harekete geçiren konut sektöründe, kamu bankalarının haziran ayı başındaki düşük maliyetli desteklerinin etkisi her geçen gün verilere yansıyor. Konut satışları geçen ay yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 ile tarihinin en yüksek haziran rakamlarına ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgiye göre 2018 yılı sonunda 188,5 milyar lira olan konut kredileri bakiyesi, 2019 sonunda 10,2 milyar lira artarak 198,7 milyar liraya yükseldi.

Yılın ilk çeyreğinde konut kredileri 12,3 milyar liralık yükselişle 211 milyar liraya ulaştı. Yılın ikinci çeyreğinde ise konut kredileri 19,9 milyar artışla 230,9 milyar liraya çıktı.

Normalleşme süreci kapsamında hem inşaat sektörünün canlanması hem de vatandaşların konut edinebilmeleri için kamu bankaları öncülüğünde konut kredi faiz oranları yüzde 0,64 ile tarihi düşük seviyeye indirildi. Böylece konut kredi kullanımı da haziran ayıyla birlikte ciddi şekilde yükseldi. Konut kredisindeki artışta, vatandaşların ertelenmiş talebinin yanı sıra ekonomide beklentilerin iyileşmesi de önemli rol oynadı.

1 Haziran-10 Temmuz itibarıyla konut kredi bakiyesinde 35 milyar lirayla tüm zamanların en yüksek artışı görüldü. Konut kredi bakiyesi 10 Temmuz itibarıyla 246 milyar 288 milyon liraya ulaştı. Geçen yıl sonundan bu yana ise konut kredi bakiyesi 47,6 milyar lira artışla rekor tazeledi.

Konut kredisinde bakiye artışının daha önce en yüksek gerçekleştiği dönem 27,6 milyar lirayla 2017 yılı olmuştu.

"TEMMUZ RAKAMLARI HAZİRANI AŞABİLİR"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, düşük oranlı kredi kampanyası sayesinde haziranda konuta başlayan ilginin devam ettiğini belirterek, temmuzda hazirandaki hareketliliğin sürdüğünü söyledi.

Temmuzda konut satış istatistiklerinde haziran rakamlarının aşılabileceğini dile getiren Aşa, "Ancak ağustosla birlikte azalmaya başlayacağını düşünüyorum. Bunun en büyük sebebi fırsatçı ev sahipleri ve gayrimenkul şirketleri. Fiyatları aşırı artırmaları ve gerçek değerinin çok üstünde bedel istemeleri konutun satılmamasına neden oluyor. Ev arayan kişi de bu yüzden vazgeçiyor." dedi.

Aşa, başlangıçtaki aşırı ilginin başvuran herkesin kredi alamaması nedeniyle de azaldığını kaydederek, şu anda gerçek alıcıların konut için arayışını sürdürdüğünü anlattı.

Fiyatlarda henüz geriye doğru gidişin olmadığını ancak bu konuda beklentilerinin bulunduğunu aktaran Aşa, "Evini satamayan kişi mecbur fiyatı indirecek. Türkiye'de konut almak isteyen milyonlar var. Bu kesim uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla konut almayı sürdürecek." şeklinde konuştu.