Fahrudin Omerovic: Kalan maçlarda tüm riskleri alacağız

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Konyaspor deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic açıklamalarda bulundu.

"KALAN MAÇLARDA TÜM RİSKLERİ ALACAĞIZ"

Mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyleyen Omerovic, "Ortada bir maç oldu. Gol atan takım kazanacak gibi bir maç oldu. İstatistiklere bakınca daha çok topa sahip olduk. Sonuçta biz atamadık. Sivasspor maçın son anlarına doğru golü buldu ve kazandı. Kazananı tebrik etmemiz gerekiyor. Savunmayı bazen aşmak çok kolay değildir. Kolay olmadı. Maç dengeli gidiyordu. Sonuçta kazananı tebrik ederiz, kalan maçlarda tüm riskleri alacağız" dedi.