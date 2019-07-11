Oyuncu Fahriye Evcen ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Burak Özçivit geride bıraktığımız nisan ayının ikinci haftasında bebekleri Karan Özçivit'i kucaklarına almışlardı. Bebeği Karan ile ilk paylaşımı Anneler Günü'nde yapan Fahriye Evcen'den oğlu Karan ile yeni bir video geldi.

Bebeği Karan’ı uyutmak için yabancı şarkı söylerken çektiği videoyu hesabından paylaşan Evcen'in videosuna takipçileri de çok sayıda yorum ve beğenide bulundu.