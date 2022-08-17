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Fahriye Evcen'in heyecanı büyüyor! - Magazin haberleri

Fahriye Evcen'in heyecanı büyüyor!

İkinci kez bebek heyecanı yaşayan Fahriye Evcen, yeni tekne pozlarını Instagram'dan paylaştı. Ünlü oyuncunun karnının belirginleşmesi dikkatlerden kaçmadı

17.08.2022 - 15:30 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 2017 yılında meslektaşı Burak Özçivit ile nikah masasına oturan ve şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanan Fahriye Evcen'in (36) Bodrum tatili sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda koronavirüsü yenen Evcen, eşi ve oğlu Karan ile keyifli vakit geçiriyor.

  • FAHRİYE'NİN HEYECANI ARTIYOR

    Heyecanı gün geçtikçe büyüyen Fahriye Evcen, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, tekne turunda verdiği pozları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

  • BEBEK GÖRÜNDÜ

    Beyaz bikini ve şortunu mavi bir gömlekle tamamlayan Evcen'in gönderileri takipçilerinden oldukça ilgi gördü. Ayrıca Fahriye Evcen'in karnının belirginleşmesi de dikkatlerden kaçmadı.

  • "BİZİ RAHAT BIRAKIN!"

    9 yıl önce 'Çalıkuşu' dizisinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan çift, "ayrılık" haberlerine isyan etmişti. Evcen'in kayınvalidesi ile tartıştığı ve evi terk ettiği ileri sürülmüştü.

    Çift, iddialar karşısında suskun kalmamıştı. Özçivit ve Evcen, paylaştıkları fotoğrafa, "Artık saçmalamayın, bizi rahat bırakın! Herkese sevgiler." notunu düşmüştü.

  • "UYKUSUZ GECELERE ALIŞKINIM"

    Öte yandan Özçivit, daha önce ikinci kez baba olmasıyla ilgili sorulara, "Biz de yeni öğrendik. İnanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. 'Kız mı olsun, erkek mi olsun?' modunda değiliz. Sağlıklı vatana, millete hayırlı evlat olsun, yeterli. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım." şeklinde yanıt vermişti.

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