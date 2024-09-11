Fahriye Evcen için yaz bitmedi
Uzun süredir bir projede yer almayan Fahriye Evcen, çocukları Karan ve Kerem ile çıktığı yaz tatiline devam ediyor
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Yaz ayları sona erince ünlülerin tatil beldelerinden paylaşımları da sona erdi. Fahriye Evcen, o ünlülerden biri değil.
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Fahriye Evcen'in çocukları Karan ve Kerem ile yaz başında çıktığı tatili bitmedi.
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Fahriye Evcen, güneşin ve denizin keyfini çıkarmaya devam ediyor.
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38 yaşındaki oyuncu, tatilinden yeni kesitleri sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
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Son olarak siyah elbisesiyle objektif karşısına geçen Fahriye Evcen, fotoğraflarını da takipçilerinden esirgemedi.