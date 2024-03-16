Fahriye Evcen'den oğlu Kerem'le yeni paylaşımlar
Fahriye Evcen, oğlu Kerem ile çektiği yeni fotoğrafı "Benim her şeyim" notuyla takipçileriyle paylaştı
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'Çalıkuşu' adlı dizide başrol arkadaşı Burak Özçivitle 2017'de evlenen Fahriye Evcen'in bu evlilikten Karan ve kerem adında iki çocukları olmuştu.
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Sosyal medyayı oldukça etkin kullanan Fahriye Evcen, son olarak küçük oğlu Kerem'le birlikte kamera karşısına geçti.
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"BENİM HER ŞEYİM"
Bir arkadaşının doğum günün kutlamak için arkadaşlarıyla buluşan Fahriye Evcen, Kerem ile olan paylaşımını "Benim her şeyim" notunu düştü.
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Daha önce de eşi Burak Özçivit'le ekran karşısına geçen Evcen, setten ve Uludağ tatilinden Kerem'i takipçileriyle paylaşmıştı.
Fotoğraflar: Instagram