        Haberler Objektife Takılanlar Fahriye Evcen'den boşanacağı iddia edilen Burak Özçivit: Yalan dolan, bıktık artık!

        Burak Özçivit: Yalan dolan, bıktık artık!

        Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen'den boşanacağına dair iddialara tepki göstererek; "Yalan dolan, bıktık artık!" dedi

        Giriş: 24.09.2025 - 08:39 Güncelleme: 24.09.2025 - 08:47
        "Yalan dolan, bıktık artık!"
        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, Contemporary İstanbul'da görüntülendi. Tüm mal varlığını elinden çıkaracağı ve boşanma aşamasında oldukları iddiası, Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'i kızdırdı. Yakın bir arkadaşlarının sergisini gezmeye geldiklerini söyleyen Özçivit, boşanma haberleriyle ilgili sorulara tepki gösterdi.

        Çift, 2017'de evlenmiş, Karan ve Kerem adında çocukları dünyaya gelmişti.
        Çift, 2017'de evlenmiş, Karan ve Kerem adında çocukları dünyaya gelmişti.

        Sorular karşısında gerilen Burak Özçivit, iddiaların gerçek dışı olduğunu ve bu tip haberler yerine sanat konuşmaya geldiklerini söyledi.

        Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olduğunu ve her sene etkinliği takip ettiğini belirten Burak Özçivit, ısrarlı sorular üzerine; "Yalan dolan, bıktık artık. Lütfen bu saçma konuları hiç açmayın. Bugün sanat konuşuyoruz. Böyle güzel bir günde güzel şeylerden konuşalım" açıklamasında bulunurken, araya giren Fahriye Evcen ise iddialar hakkında; "Yok daha neler" dedi.

        #Fahriye Evcen
        #Burak Özçivit

        Habertürk Anasayfa