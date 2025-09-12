Fahriye Evcen de terk etti- Magazin haberleri

Fahriye Evcen de terk etti- Magazin haberleri

Yaz bitti, ünlüler başta Bodrum olmak üzere Ege ve Akdeniz'deki tatil beldelerinden dönerek iş başı yaptı. Haziran başında eşi Burak Özçivit ve çocuklarıyla Bodrum'a giden Fahriye Evcen de, güneşin son sıcaklığını hissettiğimiz bu günlerde, yaz mevsimine veda etti.

Fahriye Evcen, ailesiyle birlikte geçirdiği keyifli yaz tatilinden en özel anları, üç ay boyunca sosyal medyada paylaştı. Bu paylaşımlar, aynı zamanda Burak Özçivit ile boşanacaklarına dair çıkan iddiaları yalanlama amacıyla da kullanıldı.

Ünlü oyuncu ve ailesi tatili bitirerek İstanbul'a döndü. Fahriye Evcen, İstanbul'a dönmeden hemen önce çektirdiği fotoğrafı, "Bir dahaki sefere görüşürüz ve şehre tekrar hoş geldin" notuyla yayımladı.