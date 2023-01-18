Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar

'Fahri Petek'in Gözünden Paris Okulu' sergisi açılıyor

1945-1968 yılları arasında Paris'teki Türk sanatçı ve entelektüellerin fotoğraflarından oluşan Fahri Petek'in Gözünden Paris Okulu isimli sergi 19 Ocak – 18 Mart tarihleri arasında Institut français İstanbul’un sergi salonunda sanatseverlerle buluşacak.

Giriş: 18.01.2023 - 10:14 | Güncelleme: ABONE OL
'Fahri Petek'in Gözünden Paris Okulu' sergisi açılıyor
HABERTURK.COM

Bilim insanı Fahri Petek'in objektifinden 1945-1968 yılları arasında Paris'teki Türk sanatçı ve entelektüellerin ortaya çıkmamış fotoğraflarından oluşan Fahri Petek'in Gözünden Paris Okulu isimli sergi 19 Ocak – 18 Mart tarihleri arasında Institut français İstanbul’un sergi salonunda ziyarete açık olacak.
Sergi kapsamında Fahri Petek’in kızı sosyolog ve yazar Gaye Petek 19 Ocak Perşembe saat 18.00’de Institut français Istanbul’da düzenlenecek söyleşiye konuk olacak ve babası tarafından çekilen fotoğrafların hikayelerini paylaşacak.

Biyokimya doktoru ama her şeyden önce fotoğraf tutkunu olan Petek’in evi, sanatsal diaspora için bir ağırlama ve değişim yeri haline gelmiştir. Sanatçı, böylelikle Paris’te yaşayan kendini kanıtlamış veya henüz sanat kariyerinin başındaki tüm Türk yetenekleri fotoğraflama fırsatı bulmuştur. “Paris Okulu” olarak adlandırılan ve Fransız kültürüyle yoğurulmuş Türk sanatçılar, “Işık şehri” Paris’in sanatsal mayasından etkilenmiştir. Bazıları ise kendi dönemlerinin mücadelesinde yer alıp, uğradıkları baskıdan kaçarak bu şehire sığınmışlardır.
Sergide, kızı Gaye Petek tarafından seçilen 26 siyah-beyaz fotoğraf yer alıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Fran Aniorte'den 'Ritüel'
Fran Aniorte'den 'Ritüel'
'İşte Bugün' sergisi açıldı
'İşte Bugün' sergisi açıldı
Damla Güdemez'den 'Sonsuzluk' heykeleri
Damla Güdemez'den 'Sonsuzluk' heykeleri
'Meşgul Şehir' sergisi
'Meşgul Şehir' sergisi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.