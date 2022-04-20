Altun'un evinin fotoğraflanması davası: Savcılık mütalaa değiştirdi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğrafını çektiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın davasında savcılık üçüncü kez mütalaasını açıkladı. İlk mütalaasında sanığın cezalandırılmasını isteyen ve 8 Mart'ta görülen duruşmada sanığın beraat etmesini isteyen savcılık, mütalaasını yine değiştirerek sanığın "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan 5 yıla kadar hapsini istedi.
Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Suat Özçağdaş ve avukatları katıldı. Duruşmada müşteki Fahrettin Altun'u temsilen avukatları yer aldı. Duruşmayı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da seyirci olarak izledi.
İLK AÇIKLANAN MÜTALAA TEKRAR EDİLDİ
Esas hakkındaki mütalaasını üçüncü kez açıklayan savcılık, 16 Aralık 2021'de açıkladığı mütalaayı tekrar etti. Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020'de Fahrettin Altun'un evine giderek bahçesinin fotoğrafını çektiğini ve fotoğrafı Canan Kaftancıoğlu'na gönderdiğini belirtti. Savcılık, "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan Özçağdaş'ın 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya karşı söz verilen müşteki avukatı Sezgin Tunç, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Avukat Tunç, "Bir önceki celse nöbetçi savcı tarafından aksi yönde mütalaa beyanı değiştirilerek beraate yönelik mütalaa verilmiştir. Biz bu durumla daha önce karşılaşmadık. Bilmiyorum siz karşılaştınız mı?" şeklinde konuştu.
Sanık avukatı Çağdaş Karaküçük, mütalaaya katılmadıklarını belirterek "Esas hakkındaki savunmamızı daha sonra yapacağız" dedi.
DURUŞMA ERTELENDİ
Ara kararını açıklayan mahkeme, bu celse değişen mütalaa beyanına karşı savunma hakkı bağlamında sanık avukatına süre verilerek ertelendi.
İDDİANAMEDEN
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020'de Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evini fotoğrafladığı öne sürülüyor. İddianamede sanık Özçağdaş'ın "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi isteniyor.
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