08 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fahrettin Altun, Twitter hesabından İdlib'deki saldırıların ardından ortaya çıkan mülteci krizi ile ilgili videolu mesaj paylaştı. Altun, "Ortaya çıkan mülteci krizi sadece Türkiye'yi değil Avrupa´yı da etkileyecektir. Astana süreci ortaklarımızı ve Avrupalı dostlarımızı diplomatik bir çözüme ulaşmaya ve durumu bir an önce yatıştırmaya davet ediyoruz. İdlib'i bir kez daha barış ve istikrara kavuşturabiliriz" ifadelerini kullandı.
"BİRLİKTE İDLİB'İ KURTARABİLİRİZ"
İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Türkçe altyazıyla Rusça paylaşılan videoda ise Türkiye'nin Suriye krizinin çözülmesinde oynadığı aktif role dikkat çekildi. 3,8 milyondan fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'nin, Suriye'de oluşturulan güvenli bölgeler aracılığıyla da 6 milyon kişinin güvenliğini sağladığı belirtildi. Eylül 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Soçi Anlaşmasına imza koyduğu hatırlatılırken, anlaşmayla İdlib´deki rejim saldırılarına son verildiğine işaret edildi. Anlaşmadan sonra nüfusu 3 milyona ulaşan İdlib´de rejim saldırılarının tekrar başladığı kaydedilirken, son hava saldırılarından sonra 300 bini aşkın göçmenin Türkiye sınırına doğru harekete geçtiği ifade edildi. Saldırıların devam etmesi halinde milyonlarca insanın yerinden olacağı vurgulanarak, "Ortaya çıkan bu mülteci krizi sadece Türkiye'yi değil, AB ülkelerini de etkileyecektir. Türkiye mültecilere ev sahipliği yapmak için maksimum kapasitesine ulaştı ve yeni bir mülteci dalgasının insani sorumluluğunu AB ülkeleriyle paylaşmak zorunda kalacaktır" denildi.
Videonun sonunda Erdoğan ve Putin görüşmesinden görüntülere yer verilerek, "Birlikte insani bir felaketin önüne geçebiliriz. Birlikte İdlib'i kurtarabiliriz" mesajı paylaşıldı.
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