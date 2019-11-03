03 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, PKK/YPG'nin Tel Abyad'da bir pazar yerinde gerçekleştirdiği ve 13 kişinin hayatını kaybettiği, birçoğunun da yaralandığı terör saldırısını kınadı.
Altun paylaşımında, "Bu terör saldırısı, PKK/YPG'nin gerçek yüzünü ve terör örgütlerini desteklemenin ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu menfur saldırı da göstermiştir ki terör örgütleriyle iş birliği yapmak, bu örgütleri terörden vazgeçirmediği gibi tam tersine onların başka terör saldırıları düzenlemek için kullanacakları yıkıcı ve şiddet dolu kapasitelerini artırmalarını sağlamaktan başka bir işe yaramamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
Terör örgütleriyle iş birliğinin onlara daha fazla kanlı saldırı planlamaları ve düzenlemeleri için gerekli fırsatları ve donanımı sağladığını belirten Altun, şunları kaydetti:
"Dış güçlerden aldıkları destekle meşruiyet kazanmaya çalışan terör örgütleri, yeni terör saldırıları için fırsat kollamaktadır. Tel Abyad'da düzenlenen saldırı da PKK/YPG'nin bilindik terör yöntemlerini sürdürdüğünü göstermektedir. Bu terör örgütünü destekleyenler, bu saldırıdan ve gelecekte de meydana gelecek benzeri saldırılardan sorumludur."
Altun, Türkiye'nin sınırları içinde ve ötesinde bu terör örgütüyle mücadelesindeki kararlığını bir kez daha yineleyerek, "PKK/YPG'yi meşrulaştırmaya çalışanların, kendilerini bu saldırının kurbanlarının yerine koymaları ve onları anlamaları gerekmektedir. Terör, çifte standartla başa çıkılabilecek bir tehdit unsur değildir." açıklamasında bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!