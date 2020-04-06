06 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Anadolu Ajansı, bugün ilkeli ve güvenilir haberciliği, yeni medya ve teknoloji imkanlarıyla buluşturarak güçlü adımlarla yoluna devam ediyor. Hiç kuşkusuz, Milli Ajansımız sadece ülkemiz için değil tüm dünya için güvenilir bir haber kaynağı olmayı sürdürecektir." ifadelerini kullandı.
Altun, kurumun 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya mesaj gönderdi. Mesajında, bütün kurum çalışanlarını tebrik eden Altun, şunları kaydetti:
"Milli Ajansımız, ülkemizin 100 yaşına ulaşan ender kurumlarından biri. Anadolu Ajansının, kuruluş misyonu itibarıyla da özel bir yeri var. Milli Mücadelemizi halkımıza ve dünyaya anlatmak, iç ve dış kamuoyunun sağlıklı ve doğru bilgi akışı ihtiyacını karşılamak amacıyla bir ajansın hayata geçirilmesi, hiç kuşkusuz büyük bir öngörüydü. Anadolu Ajansı, o dönem bu zorlu görevi büyük bir gayretle başarılı şekilde yerine getirdi. Daha sonra Cumhuriyetimizin kuruluş sürecinden ülkemizin bugünlere gelişine kadar, her aşamada tarihe tanıklık etti. Aynı zamanda uluslararasılaşma yolunda, daha kuruluş döneminden başlayarak attığı adımların, bugün Milli Ajansımızı bir 'dünya ajansı' haline getirdiğini görmek gurur verici."
Altun, birçok haberci, gazeteci, fotomuhabiri, kameraman yetiştiren AA'nın, Türk basını için bir okul olduğuna işaret ederek, "Anadolu Ajansı, bugün ilkeli ve güvenilir haberciliği, yeni medya ve teknoloji imkanlarıyla buluşturarak güçlü adımlarla yoluna devam ediyor. Hiç kuşkusuz, Milli Ajansımız sadece ülkemiz için değil tüm dünya için güvenilir bir haber kaynağı olmayı sürdürecektir." değerlendirmesini yaptı.
"AJANSIN KURUCULARINI MİNNETLE ANIYORUM"
Ajansın yetkin insan kaynağı, artan teknik kapasitesi, büyüyen ulusal ve global ağı ile bundan sonra da başarılı çalışmalara imza atacağına inandığının altını çizen Altun, şunları kaydetti:
"İletişim Başkanlığı olarak 'milletimizin sesini dünyaya duyurma' misyonumuz doğrultusunda ilgili bütün kurumlarımızla olduğu gibi Anadolu Ajansı ile de koordinasyon içinde, gereken her türlü desteği sağlamayı sürdüreceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Ajansın kurucularını minnetle anıyorum. Bu köklü kurumumuza bugüne kadar emeği geçenlerden vefat etmiş olanlara ve vazife başındayken yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı ve uzun bir ömür temenni ediyorum. Bugün ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında çalışan kurum mensuplarımızın başarılı faaliyetlerinin de devamını diliyorum. Anadolu Ajansının tarihe tanıklığının, daha nice yıllar süreceğine inanıyorum."
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