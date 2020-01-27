İletişim Başkanı Fahrettin Altun, basın kartlarıyla ilgili "Yanlış bilinen doğrular" başlığıya bazı bilgiler paylaşarak iddiaların doğru olmadığını kaydetti.

Altun'un "İletişimin her alanıyla ilgili Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanan birikimimizle hareket ediyor ve kurumsal bir perspektif sunuyoruz. Basın Kartları konusu bu birikimimizle ele aldığımız ve bugünün şartlarını gözettiğimiz en hassas konular arasında" mesajıyla paylaştığı infografikte "İletişim Başkanlığı kurulduğundan bu yana değerlendirme süreci tamamlanan 13 bin 372 basın kartının medya mensuplarına teslim edildiği" belirtilirken 894 başvurunun da değerlendirme aşamasında olduğu ifade edildi.

Başvuruda incelenen kriterlerin anımsatıldığı infografikte "Mevcut durumda değerlendirme süreci devam eden kartlarla ilgili herhangi bir iptal durumu söz konusu değildir" denildi.

Neticelenmemiş yenileme başvurularının da halen aktif olduğu belirtilirken "Kartların iptal edildiği iddiası gerçek dışıdır" denildi.