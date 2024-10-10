Fahiş telefon ve internet faturaları hakkında bir düzenleme yapılacak mı? Bakan Uraloğlu yanıtladı
Geçtiğimiz günlerde GSM şirketleri, fahiş fiyatlarla gündeme gelmişti. AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konu hakkında açıklamalarda bulundu ve "Burada bizim düzenleyici bir yetkimiz yok." dedi. İşte, detaylar...
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Son zamanlarda ciddi oranda artış gösteren telefon ve internet fiyatları çok konuşulmuş ve bazı GSM şirketlerinden açıklama gelmişti. Konu hakkında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'fiyatlarda düzenleme yapılacak mı?' sorusu üzerine "Tamamen serbest piyasa." ifadelerini kullandı. İşte, detaylar...
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İNTERNET VE MOBİL FİYATLARINDAKİ FAHİŞ ARTIŞ HALKI ZORLUYOR
Taahhütleri sona eren sabit internet ve mobil aboneler operatörlerin yüzde 300'e yaklaşan zamlarıyla karşı karşıya kaldı. Önümüzdeki 24 ay için kümülatif enflasyon beklentisi yüzde 51 civarındayken ileriye yönelik operatörlere gelir garantisi sunan taahhütlere yapılan zamlar bu beklentinin çok ötesinde kaldı. Bunun yanında söz konusu zamlar Ağustos 2022-Ağustos 2024 dönemindeki yüzde 141.5'lik 2 yıllık enflasyonu da katladı.
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TAAHHÜT VERMENİN AVANTAJI KALMADI
Operatörler kârlarını katlarken pek çok müşterisine hem geçen 2 yılın hem de gelecek 2 yılın enflasyonunu tek seferde faturalara yansıttı. Şikayetlerde en çok abonesi olan Turkcell ve Türk Telekom başı çekerken bir anda yapılan bu sert zamlar vatandaşın bütçesini zorlamaya başladı. Taahhüt vermenin normalde sağlaması gereken fiyat avantajı da anlamsız hale geldi.
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FAHİŞ TELEFON FATURALARI HAKKINDA BİR DÜZENLEME YAPILACAK MI?
AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, GSM şirketlerinin uyguladığı fahiş zamlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Uraloğlu şunları söyledi;
"DÜZENLEYİCİ BİR YETKİMİZ YOK"
"Tamamen serbest piyasa ve 1-2 yıllık aboneliklerin yenilenmesiyle ortaya çıkan bir durumdur. Burada bizim düzenleyici bir yetkimiz yok. Vatandaşlarımız belli bir kampanyada üye oldukları paketin bugün çok daha üzerinde bir paketle karşı karşıya kalabiliyorlar. Belli kampanyalar tekrar düzenlemeye başladılar. Buradaki düzenleme; enflasyon, TEFE-TÜFE'ye göre alınmış kararlardır diye tespitimiz var ama burada bir müdahalemiz söz konusu değil" diye konuştu.