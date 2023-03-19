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Haberler Gündem Fahiş kira artışı yapan ev sahibi serbest!

800 TL kirayı 5 bin TL'ye yükselten ev sahibi adli kontrolle serbest

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinin kirasını 800 liradan 5 bin liraya çıkaran ev sahibi Emin Ç., gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Giriş: 19.03.2023 - 13:28 | Güncelleme: ABONE OL
Fahiş kira artışı yapan ev sahibi serbest!
DHA

Adana'nın Seyhan ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. İsmetpaşa Mahallesi'nde, 4 yıl önce Aynur K., Emin Ç'nin evini kiraladı.

Ev sahibi, 800 TL kira ödeyen Kaya'dan 5 bin TL istedi. Evde yatağa mahkum annesi ve kız kardeşi ile kaldığını belirten Kaya, yıllık 60 bin TL olan kirayı ödeyemeyeceğini söyledi.

Emin Ç., evin elektrik ve su aboneliğini kapattırdı. Kaya'nın şikayeti sonrası Emin Ç., gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emin Ç., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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