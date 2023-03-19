Fahiş kira artışı yapan ev sahibi serbest!

DHA

Adana'nın Seyhan ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. İsmetpaşa Mahallesi'nde, 4 yıl önce Aynur K., Emin Ç'nin evini kiraladı.

Ev sahibi, 800 TL kira ödeyen Kaya'dan 5 bin TL istedi. Evde yatağa mahkum annesi ve kız kardeşi ile kaldığını belirten Kaya, yıllık 60 bin TL olan kirayı ödeyemeyeceğini söyledi.

Emin Ç., evin elektrik ve su aboneliğini kapattırdı. Kaya'nın şikayeti sonrası Emin Ç., gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emin Ç., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.