AA

Olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleriyle diğer acil durumlarda fahiş fiyat ve stokçuluğun denetlenmesi amacıyla oluşturulan "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu"nun görev ve yetkileriyle çalışma esasları düzenlendi.

Ticaret Bakanlığının "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre 13 üyeden oluşacak Kurulda, Ticaret, Adalet, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman bakanlıkları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve Reklam Kurulu'ndan üyeler yer alacak.

Kurul, olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleri ile diğer acil durumlarda fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına karşı piyasa dengesini ve tüketicileri korumaya yönelik gerekli tedbirleri alacak, bunların uygulanmasını sağlayacak ve denetim ve incelemeleri yapacak.

Bu uygulamaları gerçekleştirdiği tespit edilen üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler hakkında idari para cezası kararı alabilecek.

Kurul, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarıyla ilgili ilke ve kuralları belirleyecek.

BAŞVURU YÖNTEMİ

Söz konusu uygulamalara ilişkin şikayet başvurusu dilekçeyle şikayet sistemi üzerinden veya diğer elektronik başvuru yöntemleri kullanılarak, Ticaret Bakanlığına ya da il müdürlüğüne yapılacak.

Başvurularda, iletişim bilgileriyle şikayete konu üretici, tedarikçi veya perakende işletmeye ait tanıtıcı bilgilerle, mal veya hizmete ilişkin bilgiler ve varsa belge, fotoğraf, video görüntülerine yer verilecek.

Başvurudan veya başvuruya ilişkin Kurul kararı alınmadan önce yargı yoluna gidildiğinin tespiti halinde başvuru işlemden kaldırılacak ve bu durum gerekçesiyle birlikte başvuru sahibine bildirilecek.

Resen veya şikayet üzerine yapılan denetimlerde, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeye denetimin yapıldığı günden başlamak üzere 10 günden az olmamak kaydıyla savunma için süre tanınacak.

Belirlenen sürede savunma yapılmaması durumu hariç olmak üzere işletmelere, savunması alınmadan idari para cezası kararı alınamayacak.

Kurul kararları Bakanlıkça uygulanacak ve kamuoyunun bilgilendirilmesi ve aydınlatılmasıyla mal ve hizmet piyasasındaki tarafların ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla açıklanabilecek.

500 BİN LİRAYA KADAR İDARİ PARA CEZASI

Bakanlık, üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerde denetim yapmaya, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi talep etmeye yetkili olacak.

Yetkili idareler, Bakanlığın talebi üzerine üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamaları hakkında ön inceleme mahiyetinde denetim yapacak ve denetim sonuçlarını Bakanlığa derhal bildirecek.

Fahiş fiyat artışında bulunduğu tespit edilenlere 10 bin liradan 100 bin liraya, stokçuluk yapanlara ise 50 bin liradan 500 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

İdari para cezasının belirlenmesinde, işlenen fiilin ağırlığı ve haksızlık içeriği, işletmenin türü, büyüklüğü ve bulunduğu sektör, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk faaliyetinden sağlanan menfaatle daha önce aynı konuda idari para cezası uygulanıp uygulanmadığı gibi hususlar dikkate alınacak.

Bakanlığa, 17 Nisan 2020'den önce fahiş fiyat artışı uygulamaları hakkında yapılan başvurular, Reklam Kurulu tarafından sonuçlandırılacak.